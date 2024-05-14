桃園棒球場有蛇 朱育賢笑稱：地基蛇跑出來了

樂天桃猿12日與統一獅比賽中在左外野界外區突然爬出1條蛇，工作人員順利將他抓進桶內，當時鎮守左外野的朱育賢說：「一開始也不知道他們在追什麼，後來發現是蛇，這也是第1次在球場上看到。」不過總教練古久保健二卻透露，過去在桃園球場練習時就曾看過蛇出沒，還分享過去在日職時曾看過鼬獾出現在休息室。

當下在2局上結束後就看到工作人員拿著水桶在左外野「Rock seat」附近，但並未成功捕獲，2局下結束後工作人員再次出動，拿著捕蛇專用夾子與水桶，終於成功將蛇抓進桶子內。

當時距離最近的朱育賢笑著說：「是地基蛇（地基主）跑出來了。」他坦言，一開始並不知道工作人員在追什麼，只看到大家拿著桶子，而過去曾在球場上遇過老鼠、昆蟲，碰到蛇是頭一遭，「最麻煩的是大水蟻，有時候嘴巴張開還有可能吃到。」

古久保健二則透露，當下不知道工作人員在幹嘛，賽後透過網路看到影片才知道，他提到，忘記是去年還是前年在桃園球場練習時就有看過蛇出沒，還透露過去在日職時曾遇過很大隻的鼬獾出現在休息室，「台灣應該沒有這種動物吧？」