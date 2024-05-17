味全龍17日靠著7局猛攻11人次、攻下7分，以8比1擊敗富邦悍將，吉力吉撈・鞏冠雙安都是長打貢獻3打點獲選單場MVP，6局下開轟前他主動去詢問總教練葉君璋，最後「放輕鬆打」收到好的效果。

吉力吉撈今天前2次打擊都是敲出游擊方向出局，6局下繼續面對悍將先發投手陳仕朋，在球數領先的情況下敲出中外野陽春炮，本季第6轟出爐，超越中信兄弟曾頌恩、台鋼雄鷹魔鷹，獨居全壘打榜第2，僅落後暫居第1的統一獅林安可3支。

「沒有想太多，幫助球隊贏球比較重要。」吉力吉撈也認同葉總講的，對自己要求太高，導致打擊時綁手綁腳、動作不是很順暢，「太求好心切，想把事情做到最好就會錯過很好的機會去攻擊。」

吉力吉撈透露，在開轟前自己跑過去詢問葉總，「我問他，他看到的跟我想的是不是一樣，他說對，叫我放輕鬆打就好，我也覺得要老實面對自己的心態。」今年他立志要成為攻守俱佳的捕手，太專注在蹲捕這一環上，反而打擊時會忘記與投手對決的感覺，「其實放鬆就會有好的效果。」

他認為，同時要擔任場上指揮官的角色不會是壓力也不是負擔，「把事情分開來別傲想太多，該幫投手的就幫投手，打擊就全力以赴。」