黃勇傳因個人財務問題、逾假未歸，最後遭到統一獅開除，身為中職球員工會理事長同時也是獅隊隊長的陳傑憲也分享自身看法，他認為職棒球員也是公眾人物，必須要以身作則，對社會、自己、家庭盡責，「我相信這件事發生後，球員也會引以為戒。」

陳傑憲表示，球員從小努力辛苦打球，就是希望長大後能進職棒，現在中職環境越來越好、薪水越來越高，可能少數球員一時之間對金錢沒有辦法節制，「我覺得這可能跟從小教育有關，因為我們從小就只有打棒球，教育這方面比較缺乏，所以導致我們對金錢、社會處理、自己的思考沒辦法很好，所以才有這些事情發生。」

在黃勇傳這件事發生後，陳傑憲相信其他球員也會引以為戒，「不管是遇到什麼事情要尋求什麼管道，自己的財務也要控管好。」他認為，職棒球員也是公眾人物，必須要以身作則，「對社會、對自己也是對家庭的責任，要好好愛護環境、愛惜自己。」

獅隊在15日公告依球隊內規開除黃勇傳後，並在當天下午向聯盟提出合約讓渡申請，其他球團可在23日下午5點申請取得讓渡合約，若超過時效他將成為自由球員，每隊都可自由接觸，但先前中職5隊都沒有明確表態有意想要網羅他，黃勇傳職棒路恐就此中斷。

陳傑憲感嘆道：「我覺得很可惜，勇傳的身手這麼好，因為發生這種事，也與未來沒辦法繼續在球場上的話，對我們來說、對球迷、對他的天分都是很可惜的事。」

最後陳傑憲也以球員工會理事長身分向各位球員呼籲，「當然誰都不想發生不好的事情，但遇到事情就勇敢面對、一個一個去解決，希望中華職棒的各位選手們好好去珍惜現有擁有的環境、資源、球迷，不要愧對大眾對我們的期待，希望我們也能以一個榜樣繼續走下去。」