日職傳奇球星秋山幸二此次受到好友郭泰源之邀來台擔任富邦悍將開球嘉賓，賽前打擊練習時，他也特別指導幾位悍將選手，也很開心20年前來台擔任客座教練時自己的一席話能幫助王勝偉打到現在。

2004年秋山曾來台到誠泰Cobras當客座教練，當時還在唸台體的王勝偉曾有機會被秋山指導，一直記得他所說的1句話「要找到自己的打擊假想線」。

聽到王勝偉這樣說，秋山也十分開心，「他已經40歲了，很拚，我自己也差不多是打到40歲，20年前他還是大學生時有跟他講一些小地方，自己給他的小建議能幫助他打到40歲，我也是很高興。」

今天賽前秋山來到台北大巨蛋觀看悍將打擊練習，不僅站在打擊練習籠後方看、也到場邊指導球員打擊，李宗賢、范國宸都說受益良多，也直呼能被傳奇球星指導是非常榮幸的事。他們都提到，秋山給的都是一些打擊上的細節，修正一些手部動作。

秋山說：「不管打擊、投球都是種技術，身體要照想法去做就是要靠練習，剛剛看到一些選手在某些地方可以做得更好，就稍微去提點一下，一些小參考的要點，做到後也還有其他地方繼續加強，畢竟大家都是在很困難的場上比賽。」

今年中職吹起「東洋風」，各隊中都日本教練，被問到是否有機會在來台擔任客座教練？秋山笑著說：「日本也是很多人想拜託我幫忙，但教人畢竟是很重要的事，我會來台灣吃東西，來吃東西的時候可以順便教一教。」

日職傳奇球星秋山幸二（右）受富邦悍將之邀來台，24日賽前來到台北大巨蛋指導悍將球員打擊。（富邦悍將提供）