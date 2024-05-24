8局打完還落後2分的富邦悍將，9局下展現韌性，滿壘時靠著林哲瑄先追回1分，董子恩適時安打追平，最後戴培峰獲得再見觸身球，以4比3氣走台鋼雄鷹。

面對雄鷹先發投手施子謙，悍將打者都很積極出棒，讓他7局投完僅用69球，僅失1分，總教練陳金鋒說：「他（施子謙）本來就是積極搶好球數的投手，我們也很積極攻擊，但是必須要確實，今天無效的球太多，下一場再遇到要在注意。」

悍將先發投手布藍登用85球投6局、失1分，7局起王尉永中繼1局、無失分，8局上曾峻岳接手，但在滿壘時被度家銘敲安丟掉2分。

9局下悍將1比3落後，面對雄鷹終結者雷公，王正棠安打開啟攻勢，原本范國宸的游擊滾地球可能會是形成雙殺打，但曾子祐卻發生失誤，滿壘時林哲瑄耐心選球先擠回1分，今天第2打席打出深遠二壘安打的董子恩再補上適時安打追平，最後戴培峰靠著觸身球向對手說再見。

「雖然今天大家前面攻擊不是很順，但最後還是很有耐心，哲瑄的選球、子恩的安打，大家還是一步一步去做，做得非常棒。」陳金鋒也誇讚生涯首次獲選單場MVP的董子恩，「他在二軍很努力的練習，他的表現也是給二軍選手鼓勵，認真練就有機會，這段時間他做得非常棒。」

董子恩則表示，9局下面對雷公沒想太多，只是想把隊友打回來，想辦法碰到球，「國麟學長回來得分有跟我說打直球就好，說雷公今天變化球不太好，我就相信學長的話鎖定直球。」

在二軍的那段時間，許多教練、學長都正面鼓勵董子恩，「他們說不是因為我不好才在二軍，是想讓我多比賽，所以我就每天認真練、做好該做的事。」拿下生涯首次MVP他沒有太多想法，「只是很開心能幫助到球隊。」

而在賽後MVP頒獎結束後的舞蹈，FA的檸檬也高歌一曲伴舞，被問到檸檬的歌喉如何？董子恩說：「很好聽。」之前在新莊場邊高歌時在場上也都會聽到，「很有特色。」