統一獅老將潘威倫今年是球員生涯最後一年，24日迎來本季初先發，前3局僅掉1分的他4局卻遇上亂流，最後沒能投完4局就被打退場，球隊也以0比9落後，他是敗投候選人，想要挑戰生涯第150勝還要再等等。

為了讓潘威倫生涯「最後一舞」能夠整季跟著一軍，教練團有計畫性的安排他出賽，開季從中繼出發逐漸拉長投球數，今天則是迎來本季首次先發。

今天起獅隊與中信兄弟展開3連戰，由「嘟嘟」打頭陣，他開局讓對手3上3下，2局上無人出局滿壘，讓王政順敲出雙殺打但先掉1分。3局上回穩又演出3上3下，沒想到4局上卻風雲變色。

面對傷癒復出沒多久的張志豪，該局投出的第1球就遭到狙擊，被轟出右外野陽春炮，2出局一、二壘有人時又投出保送形成滿壘，江坤宇二壘安打清壘，岳政華再補上三壘安打再下一城，也把潘威倫打退場。

獅隊緊急換上劉軒荅仍止不住煞車，連續投出3次四壞球保送又被陳子豪敲二壘打，兄弟單局猛攻8分。總計潘威倫初登板用62球，僅投3.2局，投出1次三振、3次四壞球保送，被敲6支安打、包含1轟，失7分只有2責失，退場時是敗投候選人。