味全龍原定19日要讓徐若熙先發，但他近日因為疲勞導致手臂緊繃，會下二軍休養，教練團也都做好他何時歸隊一軍的規劃，而他讓出的先發投手空缺，總教練葉君璋並不擔心，「搞不好因為這樣多了很多投手出來。」

悍將今天推出2022年第一輪選進的黃保羅先發，原本龍隊要推出徐若熙，上演平鎮前後王牌同場競技，但徐若熙因為手臂緊繃，龍隊改由郭郁政先發。

葉總表示，之前教練團就有規劃要讓徐若熙下二軍，只是他狀況不錯所以就一直在輪值中，這次是手臂有疲勞的狀況，所以讓他下二軍休息，「都有跟他講是哪一天回來。」

對於徐若熙空出的先發輪值代替人選為何？葉君璋認為，先發投手戰力夠用，他點名像是昨天繳出中職代表作的吳俊杰，「他昨天在投也是讓我們驚豔，搞不好因翠這樣多了很多投手出來。」另外林子昱也是可能人選。

而因為動骨刺清創手術的曹祐齊這3天隨一軍練習讓教練團就近觀察，葉君璋認為他這幾天修正的還不錯，預計禮拜四會進行實戰投打練習（Live BP），再確定狀況如何，「如果他調整到位也有機會。」