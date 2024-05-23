台鋼雄鷹23日火力全開，全場共敲出破隊史紀錄的18支安打，洋炮魔鷹單場3安、包含1發3分炮，1人貢獻5打點，只差1支三壘安打就能完成「完全打擊」，率隊以16比5擊潰中信兄弟。

雄鷹開局就從曾子祐二壘安打開啟攻勢，郭永維野手選擇上壘，王柏融、張肇元、杜家明、魔贏連續4支安打攻下4分，吳明鴻高飛犧牲打攻下第5分，2局下再靠連續4支安打再添2分。

雖然雄鷹3、4局僅敲出1支安打、沒有分數進帳，但5局下雄鷹攻勢再起，魔鷹、葉保弟連續獲得四壞保送，吳明鴻再補上三壘安打攻下2分，陳文杰再補上高飛犧牲打，5局打完已取得8分領先。

6局下張肇元、杜家明都獲得保送上壘後，魔鷹敲出右外野3分炮，本季第7轟出爐，追上味全龍吉力吉撈・鞏冠並列第2，距離暫居全壘打王的統一獅林安可也只有2轟。

「我不會跟任何人追逐頭銜，最重要的目標是要把每天最好的自己展現出來。」魔鷹先前一度曾陷入低潮，19打數僅1支安打，曾被移出先發打序，近期則是改打第6棒。

魔鷹認為，不管打第幾棒，自己都還是盡力把最好的一面展現出來，「讓狀況好的打3、4棒，我打第6棒重要性還是一樣，而且現在的棒次表現不錯，希望能繼續保持下去。」

開季魔鷹很快就展現他的長打能力，除了各隊投手也特別提防、研究他，自己的打擊機制也有點跑掉，導致陷入低潮，魔鷹說：「這段時間就是趕快把打擊機制找回來，每天持續努力練習。」