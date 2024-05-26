富邦悍將年度主題日「悍將中學」第2天賽前邀請將代表台灣前進巴黎奧運的桌球好手鄭怡靜開球，首次來到台北大巨蛋的她一走進球場就十分興奮，也成功為比賽開出好球，接下來她要繼續為奧運積分拚戰，希望能夠取得更好的種子排序。

2016年里約奧運是鄭怡靜首次登上五環殿堂，2020年東京奧運則是與林昀儒搭檔出戰混雙，為台灣打下1面桌球銅牌。今年中華女團在世界團體桌球錦標賽16強賽，靠著鄭怡靜獨拿2點領軍，以3比1扳倒印度隊，也取得巴黎奧運女子團體賽門票。

去年杭州亞運時鄭怡靜帶傷上陣，經過前段時間治療，現在身體狀況非常好，「現在就是保持身體健康，距離奧運不到3個月，要保持身體健康才能爭取好成績，也是現在最主要的目標。」

連續3屆站上奧運殿堂，鄭怡靜直呼興奮，也向大家說：「我已經準備好了。」她會綜合前2次奧運經驗，希望能用更穩定的心態去面對各國好手。

接下來鄭怡靜將在28日前往重慶比賽，接下來還有2站歐洲的巡迴賽，「目前是這3個比較重要的比賽要爭取積分，希望能在奧運時搶下比較有利的種子序。」

上次鄭怡靜受中信兄弟之邀首次擔任開球嘉賓，這次她來到台北大巨蛋開球前有利用訓練後的時間，拿網球練投，但沒像上次站上投手丘投球，她笑著說：「不知道可以站在投手丘，但我覺得今天投的比上次好，是有進好球帶對吧？投完後還想要再投2顆，希望以後還有機會再來開球。」