統一獅31日在先發投手羅昂7局無失分好投帶領，搭配郭阜林4局敲出致勝2分炮，以3比0擊敗富邦悍將，加上樂天桃猿也以2比13不敵台鋼雄鷹，讓獅隊終於點亮上半季封王魔術數字M15，刷新2017年上半季Lamigo桃猿和2021年下半季獅隊的M11最快點亮魔術數字紀錄。

羅昂此役用103球投完7局，投出3次三振、1次四壞球保送，僅被敲3支零星安打、無失分，這也是他本季最長投球局數，繼去年6月20日後再度先發投滿7局；同時他生涯對戰悍將6勝0敗，迷信的他聽聞後說了聲「come on！」就怕好成績被說破。

獅隊首次碰上羅戈，前3局吞下5次三振，4局上2出局一壘有人時，郭阜林敲出左外野2分炮，「他的曲球不是很好打，前面打者節奏都不太對。」餅總認為，羅戈大概在70球後體力、控球會下滑，讓打者比較容易選球，「比較關鍵還是失投球被郭阜林掌握到。」

獅隊今年開季戰績狂奔，早早就有「點燈」機會但總是欠缺臨門一腳，今天拿下勝利後也終於點亮上半季封王魔術數字，聽聞後林岳平僅說了聲：「加油！」。

餅總認為，「點燈是點燈，最終還是要先達標、歸零才是目標，點燈只是機會更高而已，秉持著每天努力去搶下每一勝，希望可以盡快歸零。」

羅昂也認為，現在來談上半季冠軍還是封王還太早，「還有很多比賽要打，現在就是專注在贏下更多比賽。」