統一獅5日靠著勝騎士7局僅被敲3安、無失分好投，加上悶了整個5月的林安可終於開轟，在2局下從台鋼雄鷹先發投手哈瑪星手中敲出陽春炮助隊先馳得點、本季第10轟出爐，以6比0拿下3連勝，上半季封王魔術數字也下降至M12。

受到天氣影響，勝騎士前次先發已是5月21日，但他沒受到影響，最大危機出現在2局上，但他成功讓王博玄敲出二壘滾地球，化解滿壘失分危機，最後用91球就投完7成，投出4次三振、2次四壞球保送，只被敲3支安打，拿下本季第7勝。

本季第4次獲選單場MVP，站上頒獎台時被問到如何維持比賽感覺，勝騎士說：「平時在練球時就會把比賽中想做的演練一次，所以就可以在比賽中發揮。」他也感謝打者在他先發時給予火力支援，自己則是努力手下每一局、盡量不失分。

今天獅隊打線敲出13支安打2局下林安可陽春炮先馳得點，邱智呈安打再追加2分，3、6、8局再各追加1分鎖住勝果；前役才對味全龍繳出無四死球完封勝的哈瑪星今天卻遭到狙擊，僅投4局就用了87球，被敲7支安打、失4分，吞下本季第2敗。

林安可在4月30日作客澄清湖敲出雙響炮，其中1轟就是很快累積9轟暫居全壘打王位置，但進入5月後長打銳減，打擊率更只有1成97，只有4支二壘安打，全壘打也被吉力吉撈・鞏冠追上，今天開轟他也要回單獨領先位置。