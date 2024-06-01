中信兄弟1日以7比3擊敗味全龍，張志豪首局敲出致勝三壘安打、一棒清壘，這也是他本季首支、繼去年5月10日後再次敲出三壘打，他笑說還跑得動，也要繼續朝著100支三壘打目標前進。

開局兄弟就攻佔滿壘，張志豪敲出右外野三壘安打，一棒進帳3分，自己也靠王政順安打回來得分，6局上他再敲出二壘安打開啟攻勢，單場雙安都是長打、貢獻3打點獲選單場MVP。

「還好還跑得動。」張志豪在春訓時受傷沒能趕上開季，直到5月22日才首度加入一軍賽場，出賽8場敲出7支安打中有6支是長打，手感十分火燙。他希望能夠達成100支三壘安打目標，「距離之前設定的目標還有一段距離，希望可以達成。」

「我是在二軍提整到最好才上來的。」張志豪表示，對伍鐸很熟悉，「當下有抓到配球，設定到的位置就會出棒。」總教練平野惠一更是大讚張志豪「幫了球隊很大的忙」，在板凳時也一直幫忙炒熱氣氛、帶領學弟。

聽到總教練這樣說，張志豪回應道：「這是學長該做的，但也必須在場上有表現才能帶動，要先把自己做好學弟自然也會跟上，（周）思齊、恰哥（彭政閔）身上學來的。」