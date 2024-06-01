味全龍近9戰僅拿下2勝，整個5月9勝12敗、是6隊之末，目前戰績排名第5、僅領先台鋼雄鷹3場勝場差。總教練葉君璋不諱言，今年表現確實有落差，主要是在心態跟一些小細節，影響到球隊戰績，「（尋求衛冕）當然也感覺到球員有壓力，比賽過程中比較沒辦法自在比賽。」

龍隊去年在加入一軍第3年就奪下總冠軍，但今年上半季賽程已經過半，龍隊戰績卻不如預期，目前19勝23敗排名第5，近期又陷入2連敗。

今年開季戰績不理想，最大關鍵還是在攻擊端，團隊打擊率2成53僅優於富邦悍將的2成36；5月團隊打擊率僅2成43是6隊最差，也出現多場低比分落敗的比賽，反映在戰積上。

「所以才說是心態上的問題滿多的。」葉君璋認為，今年身為衛冕軍的頭銜，多少成為球員無形的壓力，「感覺比賽過程中比較沒辦法自在地去比賽，雖然積極度還是相同，但存在無形的壓力。」

葉總認為，要化解問題需要一些時間，「教練團的功能、幫忙很重要，在輔導球員的部分要多付出心思。」他解釋，龍隊陣中教練團有許多人過去都有奪冠經驗，「他們知道會面臨怎樣的壓力、遇到狀況時的心態是什麼，如何幫忙球員排解壓力是教練需要費心的地方。」

而先前因為手傷在二軍的捕手蔣少宏日前已經開始恢復出賽，預計下週歸隊一軍，葉君璋說：「現在一軍捕手表現還不錯，但我認為捕手對球隊戰績還是有滿重要的影響，所以還是需要少宏上來。」至於林智勝目前仍是隨隊一軍，「原本想要用投手換他，但投手還是有點吃緊。」