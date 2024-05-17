統一獅17日靠著4局上一波猛攻攻下7分逆轉，搭配先發投手布雷克7.2局失2分好投，以9比5擊敗台鋼雄鷹，中斷近期2連敗，本季對上雄鷹6戰全勝，最快18日能夠點亮上半季封王魔術數字M22。

布雷克開局就被雄鷹開路先鋒曾子祐敲安，王柏融再補上適時安打先馳得點，不過落後的獅隊在4局上展開反攻，邱智呈一壘安打、陳傑憲三壘安打追平比分。

1出局後林安可、陳重廷、潘傑凱連續安打將比分擴大到4比1，2出局後林祖傑、林佳緯又連續敲安，也把前隊友、雄鷹先發投手施子謙打退場，最後獅隊猛攻超過一輪、攻下7分逆轉。

布雷克8局續投，抓下2出局、球數正好90球時被換下場，雖然被敲9支安打，但都能及時回穩，最終繳出7.2局、失2分好投，拿下本季第3勝。

獅隊今天逆轉獵鷹，最快明天就可以「點燈」，但必須要符合3個條件，獅隊自己要贏球，加上中信兄弟、味全龍都輸球，就可點亮上半季封王魔術數字M22。