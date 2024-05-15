統一獅15日宣布開除2022年季中選秀第一輪指名的內野手黃勇傳，而他所屬的經紀公司躍樂行銷也發出聲明，尊重球團的決議，也向球團、中職球迷及球界各方人士表達歉意占用各位時間與社會資源，經紀公司仍會際遇協助黃勇傳協調個人財務狀況，盼能進入落幕。

躍樂聲明：

「本公司旗下選手黃勇傳，因個人債務處理不當，躍樂運動行銷股份有限公司(以下簡稱我司)從去年起得知黃勇傳有財務狀況，竭力協助黃勇傳處理債務問題，並與統一球團協力關心與提醒他財務的規劃與安排。

遺憾未能如預期解決其個人財務問題，近期更因個人因素，影響球隊比賽出席以及訓練狀況，最終統一獅球團提出正式解約的決議，我司尊重球團的決議。

在此，我司向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，佔用各位時間與社會資源。後續，我司仍盡義務協助黃勇傳選手溝通協調個人財務狀況，望能儘速落幕。」

而針對黃勇傳因為個人財務借貸事宜逾假未歸，秘書長楊清瓏表示，有收到球團回報，是否永不錄用等懲處已經轉由賽務部處理。