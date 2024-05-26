開局連續抓下22個出局數，直到8局上1出局才讓台鋼雄鷹打者杜家明獲得四壞球保送上壘，9局上吳明鴻軟弱三壘滾地球形成內野安打，也打破富邦悍將陳仕朋無安打比賽，最終他繳出8.1局1安打好投，率隊以2比0贏球。

陳仕朋前7局投完僅用69球，8局上續投讓魔鷹敲出左外野飛球出局，開局起22上22下，對杜家明投出四壞球保送，這也是雄鷹此役首位上壘打者，雖然「完全比賽」破功，現場16148名球迷仍送上掌聲。

9局上台北大巨蛋大螢幕上雄鷹安打仍是0，首棒打者吳明鴻打出三壘線邊軟弱滾地球，傳往一壘仍抓不到打者，此時全場屏息看著大螢幕，最後紀錄組認定為安打，從「0變成1」時全場發出嘆息聲。

無安打比賽也破功後，陳仕朋三振掉陳文杰後投手教練郭勇志走上場，沒讓他繼續挑戰完封勝，富藍戈成功守成。但在投手教練上前換投時，其實陳仕朋還想續投，捕手戴培峰分享當下對話，「教練說：『球給我了。』仕朋說不要，在那邊撒嬌（台語）。我知道當下教練上來就會換投手，但我知道他一定不想下去。」

走下投手丘時看見陳仕朋拉起衣袖拭淚，走回休息室時隊友們也上前安慰、鼓勵，總教練陳金鋒更是直接給個擁抱，「那時候不用多說什麼，給他一些支持就好。」他說：「他也盡力了，（完全比賽或無安打）對投手來說是很偉大的目標，他心裡一定比任何一個人都難過。他已經完成他的工作，今天表現100分。」