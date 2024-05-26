開局連續抓下22個出局數，8局上先是完全比賽破功，9局上又被敲出首支安打，讓陳仕朋挑戰無安打比賽也落空，退場時忍不住情緒上來落淚，「現在結束後才覺得這要有多難。」

陳仕朋7局投完才用69球，為自己朝著完投目標打下很好基礎，8局上續投，1出局後對杜家明投出四壞球保送，挑戰完全比賽破功，9局上又被吳明鴻擊出內野安打，全場超過1萬6千名球迷關注大螢幕上的安打，從0變成1時發出惋惜聲。

「可能是老天安排。」陳仕朋談到吳明鴻那支安打時說道，「但自己能夠體戰紀錄撐到第9局還是很不可思議。」他認為，今天狀況確實有比前一場好，進壘位置都能投到想要的位置。

陳仕朋透露，自己大概在第4、5局時意識到還沒讓對手上壘，隊友們與他的互動沒有因此不同，「自己也沒有太刻意去閃躲，隊友互動也正常，但（戴）培峰是唯一有跟我講話的人，因為要討論配球。」

9局上三振掉陳文杰後，投手教練郭勇志走上前換投，當時陳仕朋還不想退場，但能拗不過換投，退場時一時情緒上來哭了，「滿多情緒的，中間知道有紀錄要去挑戰，所以很多情緒上來，也覺得不甘心。」

中職史上只有1場完全比賽，是統一獅洋投瑞安在2018年10月7日對戰中信兄弟，陳仕朋挑戰成為本土第1人就差一點點，這場比賽也是他印象最深刻的戰役，「現在結束才會覺得這有多難，要有很多、不管是狀況還是運氣等等都要具備，是很難的事情。」