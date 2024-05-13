中華職棒在去年季中總教練會議及球團代表會議修訂即時輔助判決和其他相關認定，今年球季進行到目前為止，挑戰次數話題受到熱烈討論，中職會長蔡其昌13日出席明星賽記者會後受訪時主動提到此事，強調自己有注意到球迷的聲音，也認為有調整必要，不過還是要透過會議討論再來決定做出何種改變。

中職35年在今年3月30日開打，這一個多月有過幾次比賽中挑戰次數早早使用完畢，導致球隊在比賽後段無挑戰可使用，球迷便針對挑戰次數熱烈討論。

以美國職籃NBA來說，首次挑戰成功可獲第2次挑戰權，但教練必須先喊暫停才可觸發挑戰，首次挑戰成功也會將該次暫停保留，而第2次挑戰不論成功與否，都會扣掉球隊一次暫停；網球和羽球的國際賽也有挑戰權可使用，只是比賽球場必須要有架設鷹眼設備，職業網球是每位球員一盤有3次挑戰，挑戰成功不會扣掉次數，挑戰失敗減去1次挑戰，搶七會再增加一次挑戰機會，羽球則是超級系列賽等級以上才有挑戰，不過也不是每面場地有鷹眼，每位球員1局有兩次挑戰可使用，挑戰成功不扣次數，挑戰失敗就會剪去一次挑戰。

蔡其昌13日受訪時說明完明星賽相關資訊後，主動提到關於挑戰次數的討論，他說：「我都有看到球迷的反應，也認為確實有調整的必要，因此主動提出來希望幫忙讓球迷知道。我已經請秘書長召集各隊總教練不用等到球季結束，儘快在季中就開會討論，相信只要大家有共識修改速度就快，一旦有任一反對方，就會需要更多時間討論。」