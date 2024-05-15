台鋼雄鷹15日以5比0完封樂天桃猿，也讓總教練洪一中達成執教生涯千勝里程碑，成為台灣職棒首位千勝教頭，「前無古人，後也難有來者」，他謙虛的說：「我只能說我比較幸運，我沒有比較厲害。」

洪一中執教生涯起步從2004年下半季接掌La New熊兵符起，之後球隊北上定居桃園同時也改名Lamigo桃猿，Lamigo桃猿（含La New熊）共拿下884勝是中職教頭職掌單一球隊最多，在桃園棒球場拿下332勝是各球場之最。

「等待那麼久，還是在桃園拿到1000勝。」在全場球迷高喊「洪一中、洪一中」的歡呼聲下，洪一中先在本壘附近向桃猿球迷致意，之後雄鷹全隊走往右外野，他也拿起麥克風向球迷喊話。

「現場應該很多以前為我加油過的球迷，利用這個機會跟你們說聲謝謝。」洪總表示，這1000勝過程起伏、波折很多，「這是個里程碑，台鋼也才剛開始，希望你們未來繼續幫台鋼加油，他們的未來性、可塑性很高。」

洪一中在2020年轉戰富邦悍將，離開待了桃猿隊，在2023年回到故鄉高雄、執掌雄鷹兵符，他感謝一路來給予他支持的球團老闆與栽培，「他們可以忍受我的個性、栽培我，一路走來才能拿到這1000勝，真的不容易，波折很多還是走到這一步。」

而從外野走回來內野後，洪一中也親自到三壘休息區向昔日子弟兵朱育賢、林泓育等人擁抱，「很不好意思，今天我們是贏球，但在我這段過程中他們以前為我打下很多戰功，跟他們致意一下。」