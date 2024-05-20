台中銀於今年3月18日迎來現任董事長施建安，第一季獲利表現延續去年下半年氣勢，相當亮眼。台中銀2024年第一季稅後純益20.90億元，年增41.89％，稅後每股盈餘（EPS）0.4元，年增37.93％；資產報酬率（ROA）0.96％，淨值報酬率（ROE）10.76％。同時，逾期放款比率為0.13％、備抵呆帳覆蓋率931.79％，也是十年來最佳。

台中銀副總經理鄭榮國指出，台中銀第一季合併淨收益46.77億元、年增12.7％，包括利息淨收益29.33億元、年增6.38％，手續費淨收益11.7億元，年增30.57％，投資淨收益4.84億元，年增31.9％，表現最佳；同時，呆帳費用與營業費用都減少。

台中銀第一季財管業務收入6.59億元，年增49.43％，台中銀指出，除了財管部門積極衝業績外，因全球股市行情好，基金商品銷售量遠高於去年，基金手續費收入年增69.23％，其他例如保險手收、海外債及結構債、ETF及特別股等金融商品手收，年增都近5成。結構性商品收益則年減57.14％。

另外，關於新總行大樓、位於台中市7期的新台中地標「台中之鑽」，台中銀表示，目前大約完工程度已達90％，正在進行室內裝修設計，整體施工包括室內裝修，會在表定的2026年6月底前完成。