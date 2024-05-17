證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（含創新板，不包含金融控股公司14家，並排除廷鑫及昶虹2家未申報）第一季財報分別計914家及80家，已於5月15日完成公告申報。

經統計，上述上市公司第一季總營收8.69兆元，較112年同期成長3,065億元，增幅3.65％；第一季稅前淨利8,638億元，較112年同期成長2,189億元，增幅33.94％。

其中，本國上市公司第一季營收8.49兆元，較112年同期成長3,001億元，增幅3.67％；第一季稅前淨利8,396億元，較112年同期成長2,136億元，增34.12％。

第一上市公司第一季營收2,076億元，較112年同期成長64億元，增幅3.18％；第一季稅前淨利242億元，較112年同期成長53億元，增幅28.04％。

第一季整體獲利成長產業主要為航運業、電腦及週邊設備業及半導體業。航運業因運價上升及疫後客運復甦，電腦及週邊設備業則受惠AI Server出貨勁揚，半導體業同因AI與資料中心需求強勁，另智慧型手機及消費性電子穩健回溫。

第一季獲利衰退產業主要為電器電纜、塑膠工業及建材營造。電器電纜因不銹鋼需求低迷及基期處分投資收益而本期無，塑膠工業則因同業擴張產能，加劇產品供過於求態勢，進而壓縮利差影響獲利，建材營造則是基期建案認列進度佳及一次性處分利益而本期無，致獲利衰退。