輝達最新一季財報與展望即將開出，台股今（22日）開高走高，靠著台積電大漲23元，收在864元帶動下，台股再創盤中21567.48點與收盤21551.83點新高，終場大漲315.08點，成交值為4398.11億。

台股強勢表態，AI人工智慧熱潮續燒，近期以AI PC題材最受到矚目，宏碁股價直衝漲停，鎖在53元，華碩也大漲超過6%，PC代工鏈同樣獲得資金青睞，仁寶一度漲停，終場大漲逾9%，義隆強彈超過8%，廣達上漲近2%，緯創、鴻海與和碩漲逾2%。

台積電股價走勢最為戲劇化，早盤僅上漲4元，但11點過後開始一路狂飆，先是以865元改寫盤中新高，收盤再衝上864元創收盤新高，大漲23元將近3%。受惠於台積電大漲，台股先是在盤中刷新高，最終也站上收盤新高點。

工商時報報導，法人認為，台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變；惟成交量在520後大幅萎縮，顯示報稅季節淡季效應仍在，主流不明顯。操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、金融保險、金屬漲價概念、高殖利率個股等族群為主。