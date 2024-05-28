周二南韓KOSPI指數收盤跌0.14點或0.01%，為2722.85點。交易所成交金額為溫和的11.3兆韓元(約新台幣2575億元)。

外資淨買454億韓元的本地股票，散戶則淨賣出1450億韓元，機構投資人淨買1113億韓元。

分析人士說，首爾股市收盤時持平，因為投資人正在尋找美國關鍵利率的訊號，他們說，考量到外部條件好轉，首爾股市可能從中獲得動能。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，即使存在問題，例如三星對輝達供應高頻寬記憶體(HBM)的問題，但考量到南韓出口數據是受到傳統半導體產業的影響，Kospi指數的低迷是有些過度了。

此前有報導稱，三星的HBM晶片因發熱和功耗問題，未能通過美國晶片巨擘輝達的測試。

在首爾股市，大型股票漲跌互見，三星電子上漲0.52%，至7.76萬韓元，SK海力士上漲0.5%，為20.25萬韓元。

電池股下跌，LGES跌1.23%，三星SDI跌2.53%。

韓元兌美元匯率上漲，收在1358.5韓元。