針對京華城容積獎勵爭議，台北市議會日前組成專案調查小組，有意邀請前市長柯文哲說明。對此，柯文哲今（1）日南下高雄未正面回應是否配合調查，但他強調，個人對台北市的公務員有信心，「我相信制度，不是相信我自己」，不滿專案小組「到底還有什麼問題？」乾脆把問題列出來。

京華城案專案調查小組召集人、國民黨北市議員游淑慧指出，調查小組決議，將邀京華城容積獎勵案發生時的市長柯文哲訪談，並提供專案調查小組在6月召開4次開會時間供柯文哲選擇，若柯的行程繁多，難以配合，會通知建議柯文哲提供可出席時間，再與議會調查小組成員時間媒合。

柯文哲今受訪時強調，「我從頭到尾態度都一樣，我們是要解決問題，不是要作秀，還是做什麼」，他主張所有的會議紀錄，甚至錄音全都上網公開，包括已經調查這麼多次，從公務員、評審委員、都委會也都問過了，現在這些調查也可以上網公開。

「在這個情形之下，到底你們還有什麼問題？就列出來1234，我們可以回答」，他強調，他個人對台北市的公務員有信心，「我相信制度，不是相信我自己」，因為已經有都市計畫委員會、都市設計審議委員會還有3個專案小組，他也看過當時專案小組的名單，對於台北市那些跟他共事過8年都發局的官，「我是有信心的，沒問題」。

媒體追問，所以被約談會去嗎？柯文哲未正面回應，他直說，「是要幹什麼嘛，你（專案小組）把問題列出來，到底還有什麼問題？你（專案小組）講清楚」。