長榮海運今日舉行股東常會，現場砲火四射，被視為張國煒人馬的律師林文鵬今日親自出席開戰，將兄弟之爭檯面化，不過也有小股東持相反意見，認為不須把兄弟之爭搬到股東會上討論，且認為小股東濫告公司，按鈴申告，不僅造成長榮商譽受損，也浪費司法資源，更影響廣大股東權益，要公司表態是否採取法律途徑因應。

長榮董事長張衍義表示，對於小股東提告，感到遺憾、無奈。長榮律師陳錦璇指出，小股東提告巴拿馬長榮PP（Permanent President，常任董事長）不是張國華，所以有資產超過300億元蒸發，但相信司法會知道目前巴拿馬長榮的商業登記上面仍是張國華，但她說長榮不會對小股東提告，以免又被說長榮是在「威脅股東」。

林文鵬今日表示，巴拿馬長榮國際的資產交易，包括去年購買新加坡長榮股權，以及長榮海運與巴拿馬長榮國際進行資產交易，有交易必要性嗎，是「張國華要出售，長榮就要交易嗎？」張衍義則回應，長榮海運專注本業，與巴拿馬國際交易是因應所需。

林文鵬日前赴台北地檢署控告以張國華為首的10名長榮海運董事會成員，涉犯證券交易法之非常規交易及特別背信等罪。林文鵬並指控，長榮海運及子公司向巴拿馬長榮進行近三百億元的股權及不動產交易，恐造成長榮海運鉅額損失。

長榮海運當時回應，相關交易均為長遠發展所需，且經獨立專家出具報告、審計委員及董事會依程序通過，絕無任何違法情事，指控完全與事實不符；若為有心人士操作，對長榮聲譽造成傷害，也將採取必要措施以捍衛公司清白，也回應該股東主張巴拿馬長榮Permanent President應為張國煒或張國明，此為毫無法律根據的錯誤事實。