台股不斷創下歷史新高，今（23）日早盤一度大漲逾百點至21668點，謝金河昨日以「台灣企業大風吹：半世紀以來空前變局」為題撰文，分析市場現況。並點名元大金和緯創集團是大黑馬。

謝金河表示，台股在半導體、AI的帶領下，台積電昨日市值高達22.4兆，頻頻改寫歴史紀錄，鴻海市值也推進到2.3428兆元，聯發科到1.8952兆元，都是新的里程碑，而這當中，最大的變化是廣達乘AI列車，市值高達1.1兆元，登上第四大市值企業，在過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，這回反倒完全退出前10大排行榜。

謝金河回顧，過去幾十年，台灣前10大市值企業，台塑集團至少有三席，台塑石化一直在第四，南亞、台塑都在前10大，台化大約排在12或13名，這些年，石化原料價格持續下跌，台塑、台化、南亞首季本業都虧損，股價頻創新低。

截至22日為止，台塑化市值6659億元，已經退居第12，南亞4322億，排名18，台塑4297億，排在19，台化3294億元，排在第30，這是台塑集團半世紀以來最慘澹的時刻，謝金河提到，在大陸產能全開，價格殺戮下，台塑集團努力尋找轉型對策，但腳步似乎晚了。

此外，元大金控今年市值大躍升，元大金控市值4232億元，排在20名，與台塑、南亞相當，如果創辦人馬志玲先生在世，他一定會感到非常吃驚。

謝金河進一步指出，今年資金回流台灣，金融業也水漲船高，富邦金有挑戰兆元市值的潛力，他提到，今年台股最大黑馬除了元大金，中信金市值也拉升至7437億元，坐上市值第9大企業。

值得一提的是，今年AI除了創造廣達成新的兆元企業，最大的黑馬是緯創董事長林憲銘，緯穎市值4537億元，排在15，緯創以3331億，排在29，把緯穎、緯創加在一起，市值7868億元，可以排在第9，這次的企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前