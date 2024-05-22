市場高度關注輝達財報，且留意520新政府上任後的動作，台股今（22日）以21248.99點開出，隨後上漲逾百點，權值股台積電漲4元，觸及845元，聯發科漲15元，觸及1190元，鴻海小漲1元，觸及166元。

後520行情受關注，台股觀望氣氛仍濃厚，昨（21日）下跌34.88點，收在21236.75點，成交值3731.01億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超49.17億。自營商賣超19.99億，投信買超2.64億，外資及陸資賣超31.82億。

美股四大指數僅費城半導體指數收黑，道瓊漲66.22點（或0.17%）至39872.99點，那斯達克指數漲37.75點（或0.22%）至16832.62點，標普500指數小漲13.28點（或0.25%）至5321.41點，費城半導體下跌15.96點（或0.31%）至5074.40點，台積電ADR漲0.12美元（或0.08%）至153.67美元。

針對台股後市，多數專家看法正面，工商時報報導，玉山投顧研究部資深協理湯麒國認為，目前多方資金有由大轉小跡象，維持良性輪動格局，加上台股當沖比並未過熱，新台幣也未再趨貶，有利台股向上，研判指數在未跌破10日線之前，整理過後仍有機會再度創新高，朝21,800點整數大關邁進。

此外，本周四即將出爐的輝達財報被視為電子股能否持續成長的關鍵，若出現好的結果，有望刺激電子股回溫。