外資指出，台灣第一季度的GDP增長為6.5%，高於第四季度的5.1%，主要由於淨貿易貢獻，從第四季度的4.7個百分點上升至第一季度的5.5個百分點；而國內需求在同一期間內從0.4個百分點上升至1個百分點。台灣受益於AI晶片需求的激增，第一季度的出口年增長10.2%，高於第四季度的3.7%。同時，第一季度的私人消費增長了4.1%（對整體增長貢獻2.1個百分點），雖然低於第四季度的5.1%，而工資增長為0.8%，與同一時期的1.3%相比有所下降。因此，台灣2024年GDP可望達到3.7%，高於台灣中央銀行（CBC）預測的3.2%。

外資表示，台灣的總體通膨率為2%，使其實質利率為相對較低，並導致新台幣走弱，且貿易順差巨大。影響新台幣匯率的因素，一般認為中國大陸近期軍演造成安全疑慮，可能不利新台幣走升，但實際上這對台幣的影響並不顯著。相反，美國利率上升導致美元普遍走強，這才是台幣相對美元走弱的主要原因。

外資表示，雖然台灣房價壓力有所緩解，但最近房地產活動的增加引起了央行理監事會們的更多關注。公眾對房地產市場狀況非常敏感，因為實物資產佔家庭總資產的31%。同時，台股持續創新高，對家庭資產負債表有利。台灣國內金融資產佔家庭資產的61%，其中共同基金和股票佔總資產的14%。在房地產和股市持續榮景下，台灣的利率上行風險較大，央行年底前可能會再加息一次。