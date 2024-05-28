美系外資表示，聯發科昨日召開股東會，重申未來在AI(人工智慧)運算中將扮演重要的角色。聯發科對旗艦機市場佔有率充滿信心，預計未來3~5年智慧型手機銷量將持續成長。管理階層也表示他們將增加計算技術方面的資源，包括ASIC(客製化晶片)、Arm Computing。

美系外資表示，近期也看到市場針對聯發科和NVIDIA合作開發新一代WoA(Windows on Arm)晶片的訊息，但目前尚未證實，這也可能是近期驅動股價上漲的原因之一。聯發科繼成功推出微軟的WoA Surface Book和Copilot應用程式後，預計聯發科和NVIDIA的WoA在2025年、2026年PC晶片出貨量分別達500萬顆、1500萬顆，WoA晶片營收分別佔聯發科2025年和2026年收入的2%和6%。

美系外資表示，看好聯發科在旗艦AI手機市占率將持續上漲，相信聯發科的中國智慧型手機客戶將會採用聯發科即將推出，3奈米製程的天璣9400晶片，其將具更低功耗驅動以及更豐富的生成式AI應用，可望驅動下半年市占率表現。例如榮耀決定採用聯發科的天璣9400 ，相比之下，其他中國品牌無法獲得聯發科的先進晶片供應可能會失去市場份額，故近期可以看到中國智慧型手機客戶針對2024年第三季下新訂單。

美系外資表示，根據調查顯示，4月中國智慧型手機需求依然低迷，然而由於聯發科大多數客戶晶片庫存已經不足，所以預計第三季晶片訂單有所增加，現在預估聯發科技第三季的營收為季增長8%，現階段將聯發科目標價由1388元調升到1588元，評等維持加碼。

除此之外，美系外資表示，Computex 2024倒數計時，相信聯發科管理層可能會在主題演說中重申與NVIDIA的合作，這可能為股價催化劑，再者，6月10日的蘋果WWDC將成為人工智慧智慧型手機市場的另一個強大催化劑。