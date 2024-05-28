隨著台灣股市飆上2萬2000點，投資詐騙也愈發猖狂，台中1名52歲張姓男子因誤信投資詐騙不到3個月間損失100萬元，不甘被詐還企圖以不動產貸款要拿回資金仍失敗，他在台中市警二分局鼓勵下以影片方式分享自己受害經歷，沈痛呼籲民眾投資需謹慎，不要輕信他人，最好的保護方法是不接觸這類投資。

張姓被害人熱衷於股票投資，在去年（2023）7月時透過臉書看見1位所謂名人的免費分享，並加入其提供的連結，詐騙集團冒充名人「阿格力」老師，與被害人互動並了解其財務狀況，隨即引導其加入LINE群組，並分享所謂的投資獲利方法。

張男在深信不疑的情況下以面交方式陸續投入資金，起初似乎獲利，但當他想提取資金時，詐騙集團便以各種理由拒絕，聲稱其「金額投入不足，未完成交割手續，系統判定異常」等藉口。

這時張男才意識到遭受詐騙後，試圖以不動產貸款加碼設圈套給詐騙集團，但仍無法挽回損失，最終選擇報案。員警成功逮捕詐騙集團成員，揭露了這起詐騙案件的真相。

張男提醒民眾：「天下沒有白吃的午餐！任何聲稱有「內線交易」、「穩賺不賠」』的投資管道都是詐騙。詐騙集團能騙多少錢就騙多少，他們比我們更精明，我們是無法跟他們玩這種遊戲的，最好的保護方法是不接觸。」

中市警二分局分局長周俊銘也呼籲，投資前應做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，以防止上當受騙，警察將繼續加強打擊詐騙活動，保護民眾的財產安全。