剛結束完大選的印度，日前當地出口民調顯示，印度總理莫迪以及所屬的政黨BJP（印度人民黨），有機會繼續執政下去，莫迪也罕見地將進入第3個任期。

根據印度當地新聞電台NDTV所做的出口民調，印度人民黨所領導的全國民主聯盟（National Democratic Alliance），預計將獲得印度下議院543個席次中約365個。不過，4日的最後結果可能跟此出口民調的預估值有出入。

預料莫迪在上任後，會把重心放在印度的基礎建設上，因此，當地大集團阿達尼（Adani）的關係企業股價也跟著大漲。例如，阿達尼港口（Adani Ports）飆升至少10%，阿達尼企業（Adani Enterprises）暴漲7%。另外，印度大型水泥公司Ambuja Cements也大漲近6%。

分析師指出，印度的房市、交通以及數位化等基礎建設，還是會持續進行。印度的金融股也是紅通通一片，像是印度國家銀行（State Bank of India）飆升近10%，ICICI銀行以及HDFC銀行都一度上漲超過2%。