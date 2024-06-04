SpaceX開發的巨型太空運輸工具-星艦火箭(Starship)，預計在美東時間本週四6月6 日）進行第4次試射。創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)在自己的X平台說道： 「星艦已準備好起飛」，並附上122公尺高的火箭，已登上發射台的照片。

太空網(Star.com)報導，該公司表示，如果獲得美國航空管理局FAA發射許可，最早將可在美國東部時間上午 8 點點火升空。在升空前 30 分鐘，將會透過X平台進行網路直播。

星艦已迄今已進行了3次試飛，分別在2023年4月、2023年11月，及今年3月14日。客觀來說，它每一次的飛行都比上一次表現得更好，也就是都在試射中獲得了經驗。星艦分成兩級：第一級的「超重型助推火箭」(super heavy-lift launch vehicle)，與第二級星艦（ship），在首次飛行中，兩級未能分離，飛行也只持續了4分鐘。第2次發射時，實現了兩級分離，並將飛行時間延長了一倍；到第3次飛射時，星艦達到了繞地軌道速度，飛行持續了近 50 分鐘，最終在重返地球大氣層時，在地球上空分解而結束。

這一回的軌跡將與第3次飛行相似，目標是第1級的成功濺落墨西哥灣，星艦上級降落在印度洋。

SpaceX網站描述此次任務：「第4次飛行測試，我們的重點從進入軌道飛行，增加到火箭成功返回，取得重複使用的能力。超重型火箭將在墨西哥灣進行著陸燃燒、軟濺落，星艦則是可控的返回地球。」

Starship is ready to fly pic.twitter.com/3PIb5FhHaR — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2024

客觀來，它的研發進度很快，但是仍然落後馬斯克在4年前提出的目標，這使得原本有意搭乘首趟繞月旅行的日本富商前澤友作，在本月初宣布決定取消這項計畫。 不過，前澤友作早在2021年12月，就搭乘俄羅斯聯合號太空船前往國際太空站了，他的太空夢已經實現， 這使得星艦繞月旅行就變得沒有那麼重要了。

說回星艦，要是這次發射都完成預定目標，那麼它可能獲得後續發射許可，將會加速推動它的後續任務。作為美國NASA「阿提米絲」再登月計劃的一部分，星艦將可向月球運送船員和貨物。它還可以將第一批人類送上火星，儘管這樣的任務可能要到 2030 年代才會發生。