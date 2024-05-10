國際名廚江振誠曾被《時代》雜誌兩度封為「印度洋上最偉大的廚師」，在餐飲業有極大影響力與創造力，台中市建築經營協會10日特別邀請江振誠，以「工作美學」為主題擔任「大師講座」主講人，內容涵蓋他返台經營餐廳10年的心路歷程，以及如何打造RAW成為全台最難訂的餐廳且人氣居高不下，吸引許多人參加講座。

江振誠13歲開始接觸廚藝，之後遠赴法國學藝10多年，25歲就成為法國米其林三星餐廳執行主廚，入行至今獲獎無數。他在新加坡的餐廳Restaurant ANDRÉ更摘下米其林二星、拿下亞洲50大餐廳，但當江振誠獲此榮耀後，卻毅然結束新加坡的事業，只為回台灣貢獻所學，「要把世界學到的一切帶回來，建立一個與國外頂尖餐廳零時差的工作環境。」

身為國際名廚、最火紅餐廳的經營者，江振誠憑藉強大的創造力與影響力，積極帶領RAW團對走向國際，讓該餐廳成為餐飲界的夢幻殿堂，今年3月他更帶領RAW團隊重返新加坡，舉辦「Andre's Homecoming」，為期12天盛大的餐宴就選在百年傳奇酒店「萊佛士 Raffles」進行，不但展現江振誠積極培養年輕廚師的理念，也衝擊亞洲餐飲圈。

江振誠說，「工作美學」不是一蹴而就，而是日積月累、全心全情的投入，他期待透過文字將這樣的心意與姿態傳遞給更多的工作者，讓每個人都能在工作中實踐自我，找到興趣與成就，發現美與平衡。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵指出，江振誠是橫跨米其林、世界50大最佳餐廳、全球百大名廚榜的唯一華人名廚，是台灣之光，透過他的書籍《初心》、《八角哲學》、《工作美學》與紀錄片《初心》，可一窺他的工作心法與人生態度，不僅是改變台灣餐飲界的歷史人物，精彩的人生經歷與職業里程碑也值得借鏡。