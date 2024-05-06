台北市一名劉姓男子因為機車遭竊焦急走進指南派出所報案，員警先行安撫劉男緊張情緒後，並詢問機車車號、廠牌及特徵，立即協助調閱監視器，不到30分鐘便逮到竊賊，將愛車物歸原主。

警方表示，劉男稱當日約8時許，將機車停放於秀明路二段停車格，停車後鑰匙未拔即離開，直至9時30分取車時發現機車失竊急忙報警協助，經警方調閱監視器影像，發現一名男子騎乘該部機車沿萬壽路往指南宮方向離去，警方利即沿線尋找，10時許便在萬壽路61巷口附近發現劉男機車停放路旁，且竊嫌就在旁邊不遠處，遂將竊嫌呂姓男子人贓俱獲。

經調查，呂嫌供稱自己因為上班快遲到，正巧看見劉男之機車鑰匙未拔，為一時方便而動歪腦筋將機車騎走；呂嫌事後想與劉男和解，但竊盜屬公訴罪，全案訊後仍依竊盜罪嫌移送法辦。

文山第一分局呼籲：民眾對自身財物平時應提高警覺，停放汽、機車應注意確認車輛上鎖並將鑰匙收妥後再離開，防止自己的寶貝愛車遭不肖人士竊取或誤騎情事發生，保障自身的財產安全。