新北市淡水區中正東路一段發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

新北市淡水區中正東路一段發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

新北市淡水區中正東路一段發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

今10日晚間21時26分許，新北市淡水區中正東路一段發生一起嚴重車禍，一輛轎車與3部機車擦撞，消防人員獲報到場，將3名患者送醫，其中1名ohca，至於詳細車禍原因還有待警方調查釐清。

警方表示，110接獲報案稱中正東路一段、竿蓁二街口有人員受傷之交通事故，立即派遣轄區中山路所、交通分隊同仁到場處理、排除。員警獲報到場，現場係1白色自小客及3輛機車發生碰撞，3部機車是停等紅燈遭後方自小客車追撞，機車騎士共3人受傷。患者3名男性約30-40歲（1名ohca送淡水馬偕，1名腳骨折清醒，1名胸部疼痛清醒、送振興醫院）

初步了解，李姓男子駕駛自小客車行駛途中於中正東路一段往淡水方向，於竿蓁二街口前20公尺，先撞擊一部普重機，再繼續行駛撞擊前方停等紅燈的2部普重機，致3名男騎士受傷送醫。37歲李姓男駕駛酒測值0。

經了解自小客不明原因撞擊現場等紅燈之機車，現場警力有竹圍所、中山路所、交通分隊目前共8人在場調撥車道疏導、管制車流。