桃園市環保局以全國首創「機動車輛智慧偵測辨識系統」，藉由光學遙測技術10秒內判讀機車排氣濃度，並以AI車牌辨識系統結合雲端資料庫快速找出高汙染潛勢機車，預計每年可以減少怠速碳排量694公斤、減少機車廢氣一氧化碳12.7公噸及碳氫化合物4.1公噸之排放量。

環保局表示，桃園市燃油機車總數126萬輛，為落實「智慧桃園」及有效管理桃園市機車排氣情形，環保局與工研院合作，首創全國第一套「機動車輛智慧偵測辨識系統」運用影像辨識及光學偵測技術快速判讀機車排氣情形，平均每輛機車汙染檢測只需要10秒，相較傳統人工檢測的3至5分鐘，提升近60倍效率；目前執行該系統每日8小時約篩測500輛機車，較傳統每日約50輛機車的篩測量能，整體提升10倍效率。

環保局指出今年3月開始正式將此技術投入應用，截至4月底，已執行近2000輛檢測。環保局也說，「機動車輛智慧偵測辨識系統」所有稽查設備皆以太陽能電源進行供電，每年約可減少使用250公升燃油，該系統於今年也獲頒桃園市政府創新獎，成效斐然。

環保局表示，在機動車輛排氣的管理上，除積極宣導民眾使用大眾運輸工具、推廣低汙染運具外，也加強機車排氣定期檢驗及攔檢作業，管制機車汙染排放。環保局呼籲民眾養成每年實施排氣檢驗及定期車輛保養，於行照發照月份前、後一個月間，至機車定檢站檢驗，除可提升行車品質、降低油耗外，還可減少汙染排放。