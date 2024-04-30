北市強陣風吹走裝置藝術 機車騎士險遭砸自摔受傷 16:202024/04/30 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騎士受被吹走裝置藝術影響自摔。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今30日下午14時59分許，台北市忠孝東路五段236巷2弄松仁路交叉口發生一起意外。1名55歲機車男騎士騎車自摔，意識清醒，手部疼痛；原因是北市下午出現強陣風，一件裝置藝術品疑遭強風吹走，導致騎士受到影響而自摔。 天外飛來的氣球 信義區裝置害騎士慘摔 獨家》勞動節上班停車卻採假日費率 盼新北統一平假日認定標準 三重慢飛天使親子同遊小人國 宮廟企業熱心響應 #北市 #強陣風 #自摔 #騎士 #五段 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一勞動節 新北藍議員籲賴政府回應侯友宜三大勞工政策訴求 12:202024/05/01 政治 發揚媽祖慈愛精神 三重2宮廟捐醫療器材關懷新住民 13:582024/05/01 生活 2騎士鑽車縫互不相讓爆發衝突 當街互毆遭警送辦 16:332024/05/01 社會 勞動節上班遭收假日停車費 新北文化局回應：管理員誤指費率 16:212024/05/01 生活 全國學生創意戲劇比賽 160校參與新北奪6座特優 13:252024/05/01 生活 新北死亡車禍！騎士凌晨自撞分隔島 「人車噴飛」 搶救不治 08:232024/05/01 社會 北市僅有7隻搜救犬 議員籲儘速擴編增加救命量能 15:182024/05/01 生活 獨》台北市區上空驚現詭異巨大紅點 逼近禁航區超危險 17:442024/04/30 社會 國三生割頸案促修法 新北辦講座提升校園霸凌危機處理能力 14:072024/05/01 生活 台64線新北大橋離奇命案！男子倒臥高架橋下不治 橋上留黃牌重機 10:002024/05/01 社會 台北水舞嘉年華5／1登場 彩虹橋、自行車道管制曝最佳觀賞點 13:252024/04/30 生活 竹北購物節優質商品滿額贈 評選9項在地好禮出爐 11:062024/05/01 寶島 徐巧芯拿到寶林「廚師手部」照 政風處認非國家機密挨轟 13:492024/04/30 政治 質疑「柯市府把元大騙來簽名、當人頭」 游淑慧揭北士科會議雙方1事兜不攏 09:352024/05/01 政治 玖壹壹「春風」車禍！駕喜美愛車追撞「鬼切」機車釀2傷 13:332024/04/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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