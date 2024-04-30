今30日下午14時59分許，台北市忠孝東路五段236巷2弄松仁路交叉口發生一起意外。1名55歲機車男騎士騎車自摔，意識清醒，手部疼痛；原因是北市下午出現強陣風，一件裝置藝術品疑遭強風吹走，導致騎士受到影響而自摔。