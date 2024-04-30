今30日下午14時59分許，台北市忠孝東路五段236巷2弄松仁路交叉口發生一起意外。1名55歲機車男騎士騎車自摔，意識清醒，手部疼痛；原因是北市下午出現強陣風，一件裝置藝術品疑遭強風吹走，導致騎士受到影響而自摔。

天外飛來的氣球 信義區裝置害騎士慘摔
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