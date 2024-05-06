網傳昨天（5日）清晨有桃園封街飆車情形，轄區蘆竹警分局獲報後，隨即啟動交通快打警力到場，現場逮捕1名20歲蔡姓機車騎士，該騎士見到警方後高速逃竄，出現蛇行、逆向、闖紅燈、不服稽查取締等行為，最終自摔遭警方攔獲，警方開出高達7萬元共11張罰單，並已掌握其餘車輛，將依相關違反道路交通處罰條例舉發。

蘆竹警分局於5日清晨5時許接獲民眾報案，在南青路有改裝車聚集，隨即啟動交通快打警力到場，到場後現場聚集的機車立刻鳥獸散，其中一名20歲蔡姓機車騎士見警後高速逃竄，逃逸中自摔遭警攔獲，依道路交通處罰條例第13條遮蔽號牌行駛、第48條未依規定二段式左轉、第42條變換車道未打方向燈、第53條闖紅燈、第43條蛇行、第45條逆向行駛、第60條不服警方稽查取締等告發，計開了11張單，金額高達7萬元，並依公共危險危險駕駛函送。

蘆竹警分局表示，經調閱路口監視畫面，已掌握其餘車輛，將依道路交通管理處罰條例43條3款二輛以上之汽車共同違反第一項規定，或在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。

分局長林鼎泰呼籲，決不允許任何形態之競速飆車、危險駕駛及闖紅燈等違規情事發生，請珍惜生命，勿闖紅燈及競速飆車等危險駕駛行為，本分局將持續編排勤務，以維護用路人安全。