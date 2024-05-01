台中市議會今天進行教育文化業務質詢，議員陳雅惠、蕭隆澤、陳俞融等人指出，台中市目前有83棟校舍仍未取得使用執照，其中國小53棟、國中20棟、高中10棟，最近地震頻傳，萬一發生狀況，將讓師生置身危險中，要求應盡速改善。教育局表示，無照校舍不一定就是危樓，全市各校舍已於2019年前完成耐震補強，結構安全無虞。

台中市國中小及高中共有333所，蕭隆澤說，潭子國中內的1棟校舍樓地板面積共1萬5000多平方公尺，其中就有9500平方公尺未取得使用執照，沒有使用執照就非合法建築，竟還招收學生，根本是公家機關帶頭違法，實在離譜，萬一上課時發生地震釀災，誰要負責？

蕭隆澤說，潭子國中校舍的天花板鋼筋都生鏽，看起來就很危險，另學校內的6棟主要校舍老舊情況嚴重，根本沒有1棟看起來安全的，到現在還在修修補補拿使照，家長們看到這麼老舊的校舍怎敢讓孩子去上課；縣市合併已經14年，許多學校還在申請補照，甚至有的都無法補照，甚至有公設托兒所因沒有使用執照而陸續收掉。

陳雅惠抨擊，台中市現有83棟校舍是沒有使用執照的違章建築，孩子在這些建物中上課，根本是置身危險中、拿命當賭注，市府應重視師生安全，具體改善校舍安全。陳俞融則要求，市府應檢討全市哪些學校有類似潭子國中的老舊校舍，應盡速輔導學校完成補照程序，並改善就學安全環境。

教育局指出，台中市2013年調查無使照校舍共150棟，目前已有60多棟完成改善，近3年也編列5億多元經費辦理4棟無照校舍拆除重建、1棟補照作業；潭子國中現有7棟校舍，其中3棟領有使照、1棟申請補照中、3棟還沒有使照，但全部安全結構無虞，都已完成耐震補強，目前無使照的3棟也正申請國教署補助老舊校舍改建。