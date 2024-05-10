一名旅居國外的女子近期透過網路發文，稱詐團專挑老人家弱點，對在台的76歲老父親連哄帶騙，誆走了價值3千萬的房子，並感慨報案後卻被警方冷漠對待，一度痛心直言：「台灣就是詐騙天堂」。該文在網上掀起熱烈討論，不過也有人認為女子通篇漏洞百出，疑為創作文；對此，蘆竹警方今（10）日表示，受害老翁戶籍位於桃園市蘆竹區，新北市永和分局接獲報案後已轉交蘆竹分局處理，呼籲民眾切勿輕信網路投資。

女網友說，母親兩年前病逝，而76歲的父親前陣子透過LINE加入股票操盤的80人群組，成員個別有阿姨、教授、操盤老師，並利用老人家的孤獨感、好說話，甚至專挑老人家弱點，不斷對父親洗腦稱，「他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓女兒不要這麼辛苦賺錢。」

「每一次要跟我爸拿錢都交代要拿現金，不能轉帳。」女網友進一步控訴，詐團長期誆騙父親，說是經過專家操盤後，帳戶已掙好幾千萬，而父親甚至一度被要求付1千6百萬服務費用才能贖回4千多萬贏的錢。由於父親身上未有太多現金，最終竟將98坪、價值3千萬台幣的房子過戶給一名吳姓男子，豈料對方竟將房子拿去貸款1600萬，其中800萬則被詐團套現取走，而吳男則領走300萬的「服務費」以及房子。

對此，女網友痛心感慨，當她接獲父親的視訊電話告知她遭詐3千萬的事情後，已經哭了好幾天，甚至好幾次覺得自己已經快撐不下去。她表示，眼看著年事已高的父親自責崩潰，也不忍繼續指責，並稱報案後因為警方透露這筆錢可能無法取回，而父親再次打去卻被冷漠處理，為此坦言對法治社會很失望，感慨道：「台灣是詐騙天堂」、「台詐騙集團猖獗，不法分子利用科技跟網路來欺騙老人家，政府都不顧嗎？」

蘆竹警分局今天指出，本案已由新北市永和警分局轉交蘆竹警分局南崁派出所，據悉受害老翁當時未向員警提及房子被過戶一事，目前已通知受害老翁到案說明，進一步釐清案發過程，呼籲民眾謹慎可疑資訊，以免受騙上當。