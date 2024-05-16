新竹市警察局第三分局偵查隊日前偵辦1起「假投資」詐欺案時，發現涉案楊姓男子，除了擔任詐欺集團之收水手之外，竟還兼職販賣第2級毒品安非他命、第3級毒品愷他命及毒品咖啡包，且因涉犯刑案被新竹地檢署及士林地檢署發布通緝，警方循線逮捕楊嫌，並起出大批毒品以及詐欺贓款，全案擴大偵辦。

新竹市警三分局日前偵辦假投資詐騙案，發現涉案楊男不但擔任收水手，還兼職販毒。警方表示，楊嫌因遭雙重通緝，平時居無定所、行蹤不定，平日在新竹縣市地區，除了一邊等待詐欺車手取款完成負責收款外，還一邊對外販售毒品予不特定人吸食而得利。

警三分局偵查隊經多日調查及跟監埋伏後，報請新竹地檢署指揮偵辦，並向新竹地方法院聲請搜索票核准，日前在新竹市區將楊嫌查緝到案，並當場查獲混合式毒品咖啡包52包、安非他命5包、愷他命1包、FM2等各類毒品，同時起獲所涉「假投資」詐欺案犯罪所得16萬3千元等相關犯罪證物，一併扣案偵辦。

警三分局長侯興龍表示，打詐及緝毒一直是警方的重點查緝項目，除了擴大打擊面提升查緝能量外，在於防制面部分，針對防詐、識詐等各項犯罪預防工作，更是竭盡所能深入社會上各個族群、各個社區及各個團體進行宣講。

侯興龍表示，近期警方也成立識詐宣講團前往轄內多個基督教教會，利用每周日教友們做禮拜的機會進行宣講，盼能透過教友們的力量在外傳遞防詐、識詐觀念及防制毒品危害的重要性，降低民眾受害的機會。