新竹市慈雲路為台68、高速公路、竹北、竹東及新竹市區通往園區的重要道路，尖峰車流量大，遇雨更是動彈不得，民眾多次反映盼改善；市府15日舉辦說明會，將優先新增龍山西路與慈雲路號誌、迴轉道人行道工程、慈雲路人行陸橋調整位置，將1車道增為2車道，預計6月發包，暑假進場施工。

慈雲路為進入竹科主要道路，民眾經常反映塞車問題，包括慈雲路與埔頂二路口人車交織、埔頂二路進入慈雲路等待時間過長、龍山西路車流難以匯入慈雲路、光復路一段544巷與科學園路交通瓶頸、缺乏裝卸貨格位及公車停靠彎影響車流，以及道路容量明顯不足等問題。

為此，市府請來專業顧問公司，發現上午尖峰時段慈雲路進入園區方向每小時超過3900輛，經盤點問題包括慈雲路廊現況車道配置不平衡及機車優先道不連續問題，造成汽機車駕駛搶道，尤其下班時間慈雲路左轉公道五路儲車空間不足，不僅影響後方車流、阻礙行車效率，也易發生事故。

此外，公道五路市區往園區方向，進入慈雲路車輛急切左轉埔頂路；慈雲陸橋下迴轉道行人觸動號誌，因尖峰時段行人常觸發，致車輛易造成回堵；慈雲路平面2車道變成1車道產生瓶頸；下午尖峰時段光復路一段、園區一路、科學園路及光復路一段544巷街廓太短，儲車空間不足及車流量大，路口難以淨空；慈雲路兩側缺乏公車停靠彎及裝卸貨車格，影響後方車流等。

市府交通處15日舉辦說明會，預計於7月優先試辦園區一路、光復路一段544巷及科學園路新號誌時制計畫，藉由號誌群組控制策略清空短街廓路段，讓各行向車輛有緩衝儲車空間。

另，也將優先改善慈雲路南段，龍山西路至光復路一段區域，包括新增龍山西路與慈雲路號誌、迴轉道人行道工程、慈雲路人行陸橋調整位置，將1車道增為2車道，預計6月發包，暑假進場施工。

針對慈雲路北段，埔頂二路至公道五路區域，將拆除分隔島、車道重新配置並對齊、延長慈雲路北往東公道五路左轉車道長度等工程，同時評估上午尖峰往園區方向從公道五路至慈雲陸橋實施調撥車道，紓解進入園區車流。

在號誌部分，將研議縮短慈雲路沿線路口號誌周期，減少埔頂二路等待時間，也會新設庇護島、轉角人行道外推、行穿線退縮、加強路口照明及號誌纜線下地等措施，目前已完成基本設計，將向內政部國土管理署爭取補助辦理細部設計與工程改善。