新竹市龍山國小籃球場20日完工啟用。（陳育賢攝）

有百年歷史的新竹市龍山國小，擁有1634位學生，但全校僅有1座年代久遠的籃球場，且有鋪面及排水等多項問題，市府特別挹注234萬元整修，20日完工啟用，副市長邱臣遠特別前往了解新球場使用狀況並與龍山籃球隊選手打球同樂，希望新球場成龍山籃球培訓新基地。

邱臣遠指出，龍山國小擁有百年歷史與文化，人才輩出，目前全校65班共有1634位學生，是竹市數一數二的大校，但校內僅有1座籃球場，且因年代久遠加上場地使用頻繁，鋪面嚴重斑駁破損，每逢下雨，場內即多處積水，久久無法消散，造成學生學習的危險性。

為讓孩子們擁有更優質的運動訓練環境，市府特別向中央爭取約163.8萬元，結合市府自籌款70.2萬元，共挹注234萬元經費整修籃球場鋪面，經過5個月施工後正式啟用，解決球場28年來的積水問題，並期望透過創造優質運動環境，培養學生對運動的興趣，讓竹市籃球運動從小扎根，新球場同時也為社區居民提供假日休閒運動場所。

邱臣遠表示，市長高虹安持續推進「新竹好學」施政策略，營造基層體育教育及運動環境不遺餘力，竹市各級學校的各項工程也都陸續開工推動中，期待讓孩子們在體育運動上擁有更優質的訓練環境，建構「小學玩運動、中學練運動、高中拚運動」的體育人才培育方針，讓學童從小養成良好且固定的運動習慣，儲備人生的健康資本，並且從中選拔優秀運動選手適性栽培，達成「拔尖培育、獎勵突破」的體育政策目標。

龍山國小校長陳彩文表示，感謝市府高度重視教育發展，致力於改善學校設施設備，此次整修工程包括清除原有瀝青混凝土，重新鋪設3公分厚的瀝青混凝土，並調整排水坡度。

場內也新增7道壓克力止滑球場，並繪製籃球場、躲避球場雙功能的場地線，場地多用途，大幅提升了球場空間的實用性，學生也能接觸到更多不同球類運動，此外，球場鋪面顏色也特別使用綠色、灰色、淡黃色，來搭配學校校舍顏色，整體學校色彩美學再加分，讓學生能在美麗的校園中成長。

教育處代理處長張品珊表示，市府與體育署近年合作補助學校老舊場地整修工程，除2023年新竹國小籃球場地、建功高中體育館地坪整建，以及今天完工的龍山國小籃球場，陸續還有北門國小籃球場、躲避球場整建及大湖國小籃球場整建等案，期待竹市的學生們都能在良好的運動場地活動學習、強化學校運動團隊訓練，更進一步扎根基層運動選手的培訓，幫助孩子多元發展，走出未來不一樣的人生道路。