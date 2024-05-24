台中市大雅區中山北路既有道路側溝排水系統容量不足，每逢大雨即積水，立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢接獲民眾陳情，去年爭取到4100萬元改善工程經費，台中市水利局已完成工程發包，24日舉行施工前說明會，預計2025年完工。

大雅區文雅里長劉亦銘指出，這10多年來中山北路鄰近社區建設愈來愈多，住戶人口密集，建設增加同時導致地層含水量減少，這幾年極端氣候異常，瞬間暴雨造成中山北路周邊社區多次淹水。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，大雅區都市計畫區域內土地利用情況與以往已大不相同，部分地形地貌已有所改變，因文雅里雨水下水道排水系統缺乏，颱風豪雨期間現有排水設施無法有效排除中山北路周邊一帶暴雨逕流，造成積水。

水利局雨水工程科長陳世玉指出，重新規畫增設中山北路B4幹線雨水下水道，可將雨水快速導入下水道系統後進入大雅排水，以改善當地排水問題。

吳呈賢議員服務處秘書劉孝民表示，中山北路過去未施作雨水下水道，且鄰近地區高度開發，住戶人口非常密集，地表逕流增加更造成中山北路及周邊巷道側溝的排水負擔，民眾陳情將雨水下水道延伸至大雅排水，以增加社區排洪能力。

水利局總工程司連昭榮表示，此B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設長約153公尺×1.35公尺管涵、238公尺×1.2公尺管涵、155公尺×1.2公尺管涵、101公尺×0.8公尺管涵，合計總長度為647公尺的雨水下水道管涵，總工程經費約4100萬元。

執行長洪柳益說，大雅中山北路一帶排水的周邊側溝改善多次但效果並不好，因此要求營建署盡快補助，經市府水利局爭取後，內政部國土署決意對中山北路B4幹線施作雨水下水道工程給予經費補助，盼在明年汛期前完工。