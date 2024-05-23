立法院國會改革案鬧得沸沸揚揚，戰場還延伸到台中，國民黨台中市議會黨團怒批民進黨當家鬧事的作法非常可惡。（林欣儀攝）

立法院國會改革案鬧得沸沸揚揚，戰場還延伸到台中，國民黨台中市議會黨團23日開記者會，怒批民進黨當家鬧事的作法非常可惡，立院5法是為讓黑箱行政重見光明，卻遭綠營刻意操作；民進黨議會黨團則抨擊立院國民黨團的作法濫權，以粗暴的手段強行通過法案，根本踐踏程序正義、違反民主精神。

「守護民主，支持國會改革！」國民黨台中市議會黨團代表高喊口號，並質疑民進黨強力杯葛、以暴力衝突企圖阻擋修法，「究竟在怕什麼？」黨團書記長黃馨慧表示，藐視國會罪是要讓官員誠實回答問題並提供真實資料，且不用反質詢模糊議題；蔡政府執政至今包括疫苗採購、雞蛋之亂等都應該公布真相。

國民黨議員賴義煌說，當家不鬧事，當家鬧事的人不是笨蛋、就是故意，當笨蛋還可以，若是故意就非常可惡，執政權柄在民進黨手上，故意鬧事將非常危險。議員邱愛珊說，民進黨指國會藍營黑箱作業，但國會改革共開了1場專案報告、3場公聽會，過程公開且全程錄音，呼籲民進黨不要再帶風向。

「守護人民權益，拒絕違憲安全！」台中市議會民進黨團今天也開記者會高喊口號，黨團總召蕭隆澤說，517國會暴力事件、國民黨團未實質討論擴權法案等荒腔走板的表現，都顯示立院國民黨團使用多數暴力，已經傷害人民、傷害民主。

民進黨台中市議會黨團副召黃守達則說，國民黨、民眾黨以立院多數強推國會濫權法案，根本就是配合中國滲透台灣、打壓民主；早在今年2月6日就有人揭露國臺辦提出的占領台灣立法院制高點統戰戰略要點，企圖以製造立法權混亂、停擺打壓台灣政情，這次國會藍白陣營以多數暴力強推法案，立院外還有解放軍武裝暴力配合演出，呼籲大家應團結阻擋濫權法案通過。

民進黨團書記長張家銨抨擊，藍白違反憲政規範的多數決就是「以民主埋葬民主」的手段，讓法案討論的過程「被消失」，這樣身為民意代表的立委如何為民發聲？黨團幹事長陳俞融則反問國民黨台中市議會黨團，若立法院的國民黨團操作手法搬到台中市議會，限制發言並直接表決，國民黨團能接受嗎？