民進黨台中市黨部於26日舉行第8屆主任委員、市黨員代表選舉和第21屆全國黨員代表改選，符合投票資格者有19123人，投票率59.28％。英系許木桂得票數為6713票、新系支持的鄭功進得票數為4344票，許木桂成功拿下民主進步黨台中市黨部第8屆主任委員，。

民進黨台中市黨部指出，這次主委登記人為許木桂、鄭功進並應選1人；全國黨代表應選26人，有32人登記；市黨員代表應選75＋1（原住民），有86＋1（原住民）人登記；因有4個投開票所分別進行開票，晚間將近11點全數開票完畢。

民進黨台中市黨部執行長張雅旻指出，這次黨職改選按黨中央規範，並再次提醒各候選人、團隊及黨員同志勿涉違法違規情事，遵守黨紀及相關規定，團結一致；市黨部選務人員也一率秉持公正立場，確實辦好選務。

張雅旻表示， 2024年的總統選舉，「打破八年政黨輪替魔咒」，每一次的選舉，就是人民作主，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗，就是對國家未來最真實的選擇。

張雅旻說，2026的市長及市議員和里長選舉，不僅是繼續為台灣民主發聲，也是民進黨重要的一役，相信2026將「贏回市長、議會過半、里長席次倍增」，攜手一起、團結一心，為民進黨在台中全面執政而努力。