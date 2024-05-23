監察院近日接獲民眾陳情反映，原任職於台中縣工程處臨時工，縣市核定後，轉至台中市都發局，但卻未列入勞工退休金新（舊）制清冊名單內，監委調查發現，台中市府罔顧弱勢勞工之權益，並批評市府遇事畏難規避、互相推諉，處事顢頇迂腐、昏瞶卸責，提出糾正。

監察院指出，民眾反映1997年開始任職於原台中縣政府工務處工程科違章建築拆除隊臨時工，在縣市合併後，才轉至台中市都發局，但該局卻稱，其沒有在2006年奉准簽的勞工退休金新（舊）制清冊名單裡面，不符合資格，無法結清渠的舊制年資，但原市府相同工作性質員工卻可計畫舊制年資，實屬不公。

監委賴振昌調查發現，陳情人在縣市合併前後工作內容及性質，與台中市除隊員工均相同，台中市卻厚此薄彼予差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用規定，且按勞動基準法規定，「事業單位改組或轉讓」，留用勞工之工作年資應由新雇主繼續予以承認，該府核有違失，允宜改善。

監委指出，司法院釋字第726號解釋意旨及歷年實務判決，均採「有利於勞工之解釋」，但台中市政府缺採用「最不利於勞工之函釋」，戕害弱小弱勢勞工權益，且關於有無舊制勞工退休金年資之疑義，都發局與該府秘書處間，公文往返歷程長達10年之久，仍有疑義未能解決。

監委指出，公務員執行職務，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉，該府都市發展局及秘書處均難辭其咎，核有怠失，而地方政府年度預算動輒千億以上，其中浪費、無效率支出不知凡幾，台中市府卻對拆除隊臨時工區區數十萬元的退休金斤斤計較，百般刁難之行徑令人感嘆不已。