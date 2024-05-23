台中市霧峰區后溪底排水系統側溝有約40公尺牆面坍方，民眾擔心颱風季恐加劇危險，台中市議員張芬郁（左）23日邀集相關單位會勘，要求盡速修復。（潘虹恩攝）

7月將進入颱風季，台中市霧峰區民眾近日發現后溪底排水系統側溝疑似年久老舊坍方，約40公尺牆面倒在河道中，擔心颱風季恐致崩塌更嚴重，台中市議員張芬郁23日邀集相關單位會勘要求盡速修復。農業部農田水利署霧峰工作站已將損壞部分呈報管理處，爭取盡速修復改善。

民眾日前向張芬郁陳情，后溪底排水系統側溝疑似年久老舊，有約40公尺牆面坍方倒在河道中，擔心颱風雨季一來恐致崩塌更嚴重。張芬郁與北勢社區發展協會理事長陳裕承23日邀集相關單位前往會勘損壞點了解現況，陳裕承表示，該處側溝崩坍情況愈來愈嚴重，再不修復，恐怕連路基都會沖刷掏空，農民經常往返該處，一再反映，希望雨季來臨前盡速修復。

張芬郁說，后溪底排水系統側溝損壞倒了一排，看來已有一段時間，原本的取水道堆積成旱地失去取水灌溉功能，而倒塌的牆面橫躺在河道中也影響水流，恐7、8月颱風雨季一來，損壞會更嚴重，服務處已先聯繫霧峰區公所拉起一段警戒線，另要求主管單位出面修復。

據悉，后溪底排水系統早期施作時，並未使用鋼筋等材料加固，疑似年久經河道不斷沖刷，導致斷裂坍方，先前下游河段也有進行修復加固。

農田水利署霧峰工作站說，該處路段后溪底排水系統位在北峰路105巷和中投公路附近，屬於台中市水利局轄管的區域排水，不過損壞的側溝是霧峰工作站取回歸水供農民灌溉使用，已經將損壞部分呈報管理處，爭取盡速派員修復改善。