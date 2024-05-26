前綠黨新竹市東區市議員劉崇顯，今年初在總統大選與立委選舉結束後宣布退出綠黨，時隔4個月後，劉崇顯選擇在民進黨縣市黨部主委選舉的日子加入民進黨，他今天下午在臉書宣布這項消息，同時也恭喜市議員施乃如高票當選市黨部主委。

劉崇顯稍早在臉書貼文表示，今天是民進黨黨公職改選的日子，他要恭喜議會好同事、也是好前輩的市議員施乃如高票當選新竹市黨部主委，他也要在此向大家宣布，他已正式加入民主進步黨。

劉崇顯說，他從政的起點自318運動啟蒙，基於台灣政治現況在國際情勢上的特殊性，守護台灣的民主自由與捍衛台灣在國際上的主體性，藉此進一步帶動地方發展，是他認為最重要核心價值，同時為回應社會對於第3勢力政黨的期待，他在小黨之中也努力了幾年。

然而，新竹在2022年選出藍白兩黨共同支持的市長，台灣在2024年選出藍白兩黨共同過半的國會，原本第3勢力政黨被期待能發揮不同於傳統兩大黨的影響力，但在看到新竹市荒腔走板的市政現況與涉貪頻頻出庭的市長，與一味為了擴權不惜沒收討論動用不記名表決的黑箱國會之後，代表因第3勢力而對於民眾黨的支持，結果換來卻又是國民黨在地方執政與國會過半的政治現實。

在對岸持續與國民黨持續一搭一唱，對台文攻武嚇進行聯合軍演的裡應外合施壓下，認同台灣價值與民主自由的力量沒有分裂的本錢，唯有團結一致才能共同抵禦中共與親中政黨的內憂外患。

他說，謝謝總召柯建銘守護國會與對他的肯定，未來他會繼續從地方出發，並與新竹隊的夥伴共同努力響應賴清德總統倡議的「大矽谷計畫」與「民主大聯盟」，一起在台灣的民主路上打拚。