為推動人本交通、停讓文化，新竹市警察局於慈雲路與埔頂二路口、經國路與中正路口、西大路與林森路口等3處科技執法點，擴充「未停讓行人」、「機車違規行駛人行道」偵測取締功能，並新增中華路與林森路口（南端）及中華路與經國路口（南端）2處科技執法，即日起至5月31日為宣導期，6月1日起將正式執法。

為強化及落實用路駕駛停讓行人、尊重行人路權觀念，新竹市警局近日於慈雲路與埔頂二路口、經國路與中正路口、西大路與林森路口等3處現行已執法中的科技執法點，擴充「未停讓行人」、「機車違規行駛人行道」偵測取締功能。

此外，依據交通部道安資訊平台分析，中華路與林森路口（南端）、中華路與經國路口（南端），為新竹市當前「易肇事」高風險路口，統計去年交通事故，中華路與林森路口（南端）計發生25件（12人受傷）、中華路與經國路口（南端）計發生12件（1人死亡、7人受傷）。

新竹市長高虹安指出，經肇因分析，均以闖紅燈、違規轉彎等違規行為為主，因此市府新建置「闖紅燈」、「違規轉彎」等行為偵測的路口多功能科技執法設備，希望藉由提高目標事故違規行為的取締力度，降低交通事故的發生、強化用路人的安全。

市警局表示，將持續爭取中央及地方政府相關預算支持，分析並擇定竹市當前「易肇事」高風險路口，建置科技執法設備，或擴充執法項目，期藉由科技代替人力，用更精確、有效的交通秩序管理方式，提升道路交通安全，也提醒用路人，應隨時遵守交通規則。